Segesta, scontro tra un camion e un'auto lungo la A29: un morto e un ferito grave

Un incidente mortale si è verificato in mattinata lungo la A29DIR "Alcamo Trapani" al km 9,000 nel territorio di Calatafimi Segesta in direzione di Trapani. Il sinistro ha coinvolto due veicoli - un mezzo pesante che si è ribaltato e un'autovettura. Il bilancio è di una persona che ha perso la vita mentre un'altra è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione.

Pubblicità

La vittima è Stefano Piazza, 62 anni, di Alcamo ed era alla guida un furgone Fiat Doblò. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas. La carreggiata è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere eseguire le operazioni di soccorso e i rilievi per stabilire le responsabilità. La salma è stata portata all’obitorio di Alcamo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA