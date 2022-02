Semina il terrore con un coltello in mano in pieno centro storico: bloccato dalla Polizia

Nei giorni scorsi un ispettore della Questura di Catania è intervenuto nella zona del centro storico etneo dove una persona, in evidente stato di agitazione, brandiva un coltello, pronunciando frasi incomprensibili. Alle 9 circa del mattino, nella centrale piazza Stesicoro – affollata da persone presenti anche in occasione delle festività agatine –, la scena che si è presentata agli occhi del poliziotto è stata quanto meno impressionante: un cittadino straniero, a torso nudo, vagava per la strada con un grosso coltello in mano, seguito a poca distanza da un gruppo di persone che cercava di farlo desistere da quel comportamento, senza riuscire a bloccarlo di fatto.

Pubblicità

L'agente, che era in servizio proprio in occasione delle festività della Santa patrona, ha immediatamente deciso di passare all’azione: dopo aver contattato la sala operativa della Questura per invocare rinforzi, ha atteso il momento giusto per affrontare l’uomo armato, atterrandolo e immobilizzandolo. L’azione è stata favorita anche dall’ausilio del personale di una pattuglia della Polizia Locale. Il fermato è stato condotto in Questura. In quella sede, è stata accertata l’identità e la nazionalità dell’uomo che è risultato essere un cittadino bengalese regolare sul territorio italiano ma di fatto, senza fissa dimora. In merito alle motivazioni che avevano condotto l’uomo a quella pericolosa condotta, è stato riscontrato il suo stato di malattia psichica, che lo aveva indotto a simili comportamenti in precedenza e pertanto è stato disposto il T.S.O. L’arma, un coltellaccio da cucina di ragguardevole lunghezza, è stata sequestrata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA