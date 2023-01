Senegalese fa arrestare palermitano che tenta di rubare un motorino

Un senegalese che vive nel capoluogo siciliano da anni, ha fatto arrestare dalla polizia un palermitano di 29 anni che stava tentando di rubare la batteria di un motorino elettrico nell’androne di un condominio di via Oreto. L’uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione per cui è stato denunciato a piede libero.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, l’uomo avrebbe raggiunto il palazzo con una bici elettrica e, incrociato un senegalese che usciva dal portone, gli avrebbe chiesto di lasciare aperto raccontando di dover andare a trovare uno zio.



Una scusa che però non ha convinto il senegalese che, preoccupato anche per il suo ciclomotore elettrico parcheggiato nell’androne del palazzo, è rimasto in disparte a guardare. Ed è stato così che ha sorpreso il ventinovenne mentre tentava di forzare la sella del ciclomotore e portar via la batteria elettrica.

L’uomo ha quindi attirato l’attenzione di alcuni agenti in servizio in zona e il ladro è stato identificato. I poliziotti hanno anche accertato che la bicicletta elettrica a bordo della quale il palermitano era arrivato non era di sua proprietà ma probabile provento di furto e, per questo motivo, è stato denunciato per ricettazione.

