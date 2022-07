Sequestrata parte di un lido nel Palermitano: mancavano autorizzazioni

Gli agenti della polizia di Stato, i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della polizia municipale di Carini nel palermitano hanno sequestrato alcune parti di un lido balneare non distante dal residence Marinalonga che sarebbero state realizzate senza le necessarie autorizzazioni. Si tratta di manufatti che erano stati allestiti per la preparazione e vendita di alimenti.

Pubblicità

Per la realizzazione delle strutture non sarebbe stata richiesta la Scia né il parere alla soprintendenza. E’ stato denunciato G.T. di 39 anni Carini. "Per quanto di competenza - dice il comandante della polizia municipale di Carini Marco Venuti - abbiamo proceduto al sequestro penale di un’area occupata con strutture per preparare alimenti per violazioni urbanistico-edilizie e al sequestro amministrativo del bar per attività di somministrazione senza scia inoltrata al Suap e senza Scia sanitaria».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA