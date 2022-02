Sequestrati 5.000 costumi di Carnevale per bambini: prodotti non sicuri

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, impegnati nel contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri, hanno sequestrato, in un negozio di Misterbianco, oltre 5.000 costumi di carnevale per bambini, per un valore di mercato pari a circa 71.000 euro. Nell’attività commerciale, gestita da un cinese, le Fiamme gialle hanno trovato in vendita costumi privi delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi nonché sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana. L’intervento si è concluso con il sequestro dei prodotti non sicuri e la segnalazione del rappresentante legale della società alla Camera di commercio di Catania per l'irrogazione delle relative sanzioni.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA