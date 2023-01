Sequestro beni milionario per un ristoratore di Siracusa

Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Siracusa ad un ristoratore, Gaetano Maieli, indicato come «appartenente alla "famiglia" mafiosa dei Bottaro Attanasio». Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale del capoluogo etneo basata su indagini patrimoniali dei finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Siracusa. Secondo l’accusa, Maieli «reimpiegando proventi illeciti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti, ha costituito e avviato una nota attività commerciale nel capoluogo operante nel settore della ristorazione in una zona a forte vocazione turistica" affidandone «formalmente la gestione alla compagna e a un prestanome incensurato». I proventi illeciti, contesta la Procura distrettuale di Catania, sarebbero stati utilizzati per acquistare un appartamento a Siracusa di circa sei vani.



