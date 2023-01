Sequestro di 44 chili di droga tra Vittoria e Scoglitti: un arresto

Circa 44 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia nel Ragusano, durante un’operazione antidroga condotta da agenti della squadra mobile della Questura e del commissariato di Vittoria. Gli investigatori hanno arrestato un 45enne, proprietario dell’immobile sulla provinciale che collega Vittoria e Scoglitti, dove sono stati trovati i 20 involucri che contenevano la sostanza stupefacente. La droga aveva un valore di mercato stimato in circa 300mila euro. L’operazione, che rientrava nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Giusi Agnello, è stata eseguita nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota oggi dalla Procura dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip per spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, resta in carcere.



