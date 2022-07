Settantenne perde la vita lungo la Sr-Gela in un incidente autonomo

Incidente mortale tra Rosolini e Noto, sull'autostrada Siracusa-Gela. A perdere la vita un 73enne, originario di Mantova, che trovava a bordo di una macchina e per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard-rail. Un incidente autonomo: quando i vigili del fuoco sono arrivati ed hanno provato ad estrarre l’uomo dall’abitacolo era già deceduto. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto: è possibile che l’uomo sia stato colto da un malore. Per diverse ore la strada è stata bloccata.



