Si affaccia in mutande dal balcone in via Etna e lancia in strada di tutto

Un gesto sicuramente inconsueto, dovuto non si sa ancora a cosa. Ma sta di fatto che ha provocato non poco scompiglio in via Etnea il gesto di una donna che affacciandosi, dal balcone di casa, in parte svestita, ha cominciato a lanciare di tutto, vasi compresi.

Sono stati in tanti, tra passanti e vicini di casa, ad accorgersi di quanto accaduto correndo anche il rischio di essere colpito da uno degli oggetti lanciati.

