Si arrampica dal blacone per poter picchiare la moglie: arrestato

Era stato allontanato dai luoghi frequentati dalla moglie dopo le denunce della donna per maltrattamenti e lesioni. Nonostante il provvedimento, un bagherese di 36 anni si è arrampicato in casa della consorte, ha forzato la finestra e ha fatto irruzione nell’abitazione sorprendendola nella camera da letto. La vittima è stata colpita con calci e pugni davanti ai figli minori e ha riportato un trauma cranico e varie ecchimosi. Dopo l’aggressione il marito si è dato alla fuga. Gli agenti del commissariato di Bagheria chiamati dalla donna hanno cercato l’uomo. Nel frattempo, il gip del tribunale di Termini Imerese ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura, disponendo la detenzione in carcere. L'aggressore è stato rintracciato e portato in carcere.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA