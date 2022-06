Si infortuna lungo la scogliera a Favignana: uomo salvato da elicottero dell'Aeronautica

Nel primo pomeriggio di oggi, un elicottero HH139B dell’82/o Centro Combat Search and Rescue dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani facendo rotta verso l’isola di Favignana per recuperare e soccorrere un uomo rimasto bloccato e lievemente infortunato su una scogliera. Nella circostanza anche un vigile del fuoco, nel tentativo di raggiungere e soccorrere l’uomo via terra, si è infortunato e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero per recuperare entrambi.

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare è decollato poco dopo le 14. Una volta individuate le due persone da soccorrere, l'operatore di bordo ha calato l’aerosoccorritore con il verricello ed i due uomini sono stati recuperati e trasportati poi sul campo sportivo di Favignana.



