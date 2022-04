Un uomo si è lanciato stamane da un cavalcavia lungo la SS 385, vicino alla megadiscarica di grotte San Giorgio in territorio di Lentini. Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando per il recupero del corpo. Non ci sono ancora informazioni sulle motivazioni del gesto, che sembrerebbe volontario.

