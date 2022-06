Si ribalta con la minicar e finisce contro un muro: studente ferito

Si è ribaltato, urtando contro un muro, con la sua minicar sbalzando fuori dall’abitacolo, poco distante dalla postazione del 118, in via Alberto Portogallo a Modica. Vittima del sinistro uno studente sedicenne. Ferito alla testa, contuso e impaurito, è riuscito a non perdersi d’animo. Ha chiesto soccorso a qualche passante, ma nessuno gli ha prestato aiuto. Quindi, è riuscito a risalire la strada ed ha raggiunto a piedi la postazione del 118, distante circa 200 metri dal luogo dell’incidente. Per una coincidenza, in quel momento l’operatore in servizio nella postazione di emergenza-urgenza era proprio il papà dello studente che si è trovato davanti il figlio ferito. Immediatamente trasportato al vicino Ospedale «Maggiore-Nino Baglieri», il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente alla testa. E’ fuori pericolo.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA