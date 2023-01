Si schianta con l'auto contro il muro di una casa e di due auto in sosta: ferito

Un quarantacinquenne di Ribera questa mattina all’alba si è schiantato con la sua Nissan X-Trail contro il muro di un’abitazione e contro due auto in sosta in piazza Zamenhof. Il botto ha svegliato gli abitanti della zona che sono subito intervenuti per soccorrere l’uomo che è rimasto incastrato nell’auto. Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarlo e portarlo in ambulanza all’ospedale di Ribera. Ma viste le sue condizioni è stato subito trasferito a Villa Sofia a Palermo dov'è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto.

