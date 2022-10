Si schianta con la moto contro un palo della luce: 52enne muore a Pedara

Ancora sangue sulle strade. L’ultima vittima è un uomo di 52 anni, Alfio Presti, che in sella alla sua “Benelli” 250 ha perso la vita giovedì scorso in seguito a un incidente stradale autonomo verificatosi lungo via Delle Ginestre, strada periferica di Pedara.

Erano da poco passate le 20 quando l’uomo avrebbe perso il controllo della moto finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Sbalzato via dalla sella è finito sull’asfalto sbattendo violentemente la testa non protetta dal casco. Inutili i tentativi di rianimarlo del 118. A intervenire anche i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Acireale e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per verificare la dinamica dell’incidente.

Dinamica apparsa subito chiara grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate in zona: il centauro ha imboccato la strada stretta e poco illuminata urtando la stanga e perdendo il controllo del mezzo ritrovato a 30 metri dal punto d’impatto, mentre il suo corpo a circa 50 metri di distanza. La strada è rimasta bloccata per l’intera durata delle operazioni di intervento creando disagi alla circolazione deviata su strade secondarie, mentre la moto è stata sequestrata per gli accertamenti investigativi.

Alfio Presti risiedeva insieme al figlio col quale gestiva un B&B a poche decine di metri dal luogo dell’incidente e dove si stava dirigendo. A dare notizia del tragico incidente ai familiari, il comandante della polizia municipale, titolare delle indagini, e il vicecomandante dei carabinieri di Pedara.



