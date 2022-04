Si sottopone a un intervento per ridurre l'obesità, donna muore a Catania: aperta inchiesta

Una donna residente a Scicli (Ragusa) è morta all’indomani di un intervento chirurgico contro l'obesità al quale si era sottoposta in una clinica di Catania. E' accaduto l’8 aprile scorso mentre in auto tornava a casa insieme con la figlia ed il genero. Sulla vicenda la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia dei familiari assistiti dallo Studio 3A-Valore spa, che lo ha reso noto.

Il sostituto procuratore titolare del fascicolo ha ipotizzato i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime in ambito sanitario. Il magistrato, come atto dovuto per eseguire l’autopsia, che è un atto irripetibile, ha inscritto nel registro degli indaganti il chirurgo plastico che ha effettuato l’intervento. L’esame medico legale sarà eseguito a Scicli. (ANSA).



