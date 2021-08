Medico si sente male e muore mentre fa il bagno nel mare di Gela

Vigilia di Ferragosto sfortunata per un medico di Niscemi, Gregorio Amato, 61 anni, che è morto in acqua mentre faceva il bagno a Manfria, nel mare di Gela. I soccorritori sono intervenuti dopo essere stati allertati da alcuni bagnanti che hanno visto galleggiare un corpo in mare. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto e il 118.

L’uomo, specialista in gastroenterologia, sarebbe stato colto da un malore. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso e un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz'ora ma non c'è stato nulla da fare.



