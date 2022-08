Sicilia, dalla Protezione civile allerta gialla per temporali (anche forti) nelle prossime 24 ore: ecco dove

Continua l'instabilità meteorologica in Sicilia con sole al mattino e temporali pomeridiani anche molto forti come quello che ieri pomeriggio si è abbattuto sul catanese. Così oggi la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 24 agosto 2022.

Si prevede allerta gialla per condizioni meteo avverse. Per la giornata di domani, in particolare, sono previste precipitazioni «da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale».

Secondo le previsioni di 3bmeteo, domani l'avvio di giornata sarà all'insegna di piogge, rovesci e temporali nella zona dello Stretto e nel Messinese occidentale, in propagazione sui Nebrodi, sui Peloritani e nell'area etnea; al pomeriggio temporaneo miglioramento del quadro meteorologico con ampie schiarite lungo le coste del basso versante tirrenico, nuovi acquazzoni o locali temporali su Nisseno, Agrigentino, Catanese e Iblei. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati dai quadranti occidentali con mari mossi o molto mossi.

