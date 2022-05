Sicilia, dalla Protezione civile regionale allerta meteo per domani

Allerta meteo gialla per domani in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di . Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-occidentali.

Si prevede quindi un sabato instabile sull'Isola a causa di un ciclone in arrivo dalla Sardegna che dovrebbe portare temporali in diverse zone della Sicilia. Previsto anche un leggero calo termico.

