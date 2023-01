Sicilia, è già caro voli di Pasqua: ci vogliono 300 euro per tornare a casa

Da pochi giorni si è conclusa l'atmosfera natalizia, per gli studenti fuori sede, ma anche per i lavoratori siciliani che si trovano al nord, però,è già tempo di pensare alle vacanze pasquali. Lo scorso Natale, infatti, molti siciliani che si trovano fuori dalla nostra regione sono stati costretti a sborsare cifre molto alte per tornare “a casa”. Sul caro- voli natalizio per la Sicilia, l'Antitrust ha aperto una istruttoria. Dopo un esposto presentato lo scorso 13 dicembre dal Codacons, sono finite sotto accusa le compagnie aeree Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita. Le compagnie aeree potrebbero aver fatto cartello determinando un aumento abnorme dei prezzi dei voli.

Adesso, per le vacanze pasquali, la situazione si preannuncia molto simile. Il prossimo 9 aprile si festeggerà la Pasqua, quindi un probabile “ponte” per tornare in Sicilia potrebbe essere dal giorno precedente, sabato 8 aprile, al lunedi 10 aprile. Settantadue ore in Sicilia che potrebbero arrivare a costare quasi 300 euro. La cifra è riferita a oggi, con il trascorrere del tempo, infatti, i prezzi dei biglietti aerei tendono sempre ad aumentare. Acquistare i biglietti aerei ben tre mesi prima del “ponte” è sicuramente un risparmio rispetto all'acquisto pochi giorni prima.

Il caro voli riguarda quasi tutti gli aeroporti del nord Italia. Per atterrare a Palermo da Malpensa, il biglietto di andata, adesso, è di 104,49 euro con la compagnia Ryanair, lo stesso volo ma per il sabato precedente è di 30,79 euro. Per il rientro da Palermo a Milano, il costo è di 186, 53 euro (17,31 euro se si sceglie di tornare il lunedi successivo).

Stessa storia dall'aeroporto di Bergamo. Per “scendere” a Palermo il costo è di 101,41 euro (29,69 euro lo stesso volo la settimana precedente), per “salire”, invece, 100,98 euro (31,89 lo stesso volo una settimana dopo). Anche nella tratta Verona- Palermo la situazione è simile: andata 97,34 euro (34,09 la settimana precedente), ritorno 86,96 euro (23,91 la settimana successiva).

Anche per chi sceglie di atterrare a Catania, la situazione è identica. Da Malpensa il totale è 120 euro (andata e ritorno), rispetto ai 40 della settimana precedente. Da Bergamo il totale è 110 euro (a/r), rispetto ai 30 della settimana precedente. Da Venezia il totale è 120 euro (a/r), rispetto ai 34 della settimana precedente. Anche con la compagnia Wizz Air, il ponte di Pasqua ha già prezzi più alti rispetto i giorni precedenti e successivi. Da Venezia a Catania, dal 7 aprile all'11 aprile (sabato non sono previsti voli), il costo è di 129,99 (andata) e 159,99 (ritorno).

La settimana successiva, “salire e scendere” da Venezia a Catania ha un costo di 29,99 (andata) e 34,99 (ritorno). Da Verona a Catania il totale è 249 euro, la settimana successiva (con gli stessi voli) il totale è 57 euro. Con Ita AirWays, il “ponte” pasquale dall'8 aprile all'11 aprile da Milano a Palermo ha un costo totale di 245 euro, la settimana precedente si può “scendere e salire” con 86 euro. Gli stessi giorni pasquali, con Ita, da Venezia a Catania (con uno scalo) hanno un costo totale di 197 euro. La settimana precedente invece,123 euro. Da Bologna a Catania, il costo totale di andata/ritorno”è di 201 euro. Da Bologna a Palermo, il costo totale di andata/ritorno è di 196 euro. Tutti i prezzi, ovviamente, sono riferiti a un biglietto “solo” con bagaglio a mano. Inserire un'ulteriore valigia da imbarcare ha un costo variabile dai 40 ai 70 euro per tratta.

Per quanto riguarda un probabile viaggio su “gomma”, arrivare a Catania da Milano con la compagnia FlixBus ha un costo di 158 euro (19 ore di viaggio), da Venezia il costo è 115 euro (21 ore di viaggio). Con TrenItalia, invece, la tratta Milano Centrale – Palermo Centrale (con 4 ambi e 22 ore di viaggio) ha un costo di 65,30 euro.



