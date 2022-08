Sicilia, violenti temporali estivi nell'entroterra: allagamenti e danni nel Nisseno

Forti temporali si sono abbattutti nel pomeriggio nell'entroterra siciliana. La situazione più critica a Caltanissetta e a San Cataldo dove ha piovuto con forza per circa un'ora a partire dalle 15. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate.

Pubblicità

In particolare alberi si sono abbattuti anche su diverse auto su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone. Molte persone hanno contattato i pompieri per l’allagamento delle loro abitazioni a Caltanissetta in viale Luigi Monaco e via Due Fontane e a San Catalto in via Babbaurra.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità. Non si segnalano feriti.

Temporali si sono registrati anche in altre località dell'entroterra siciliano con forti piogge che hanno colpito anche alcuni centri dell'Agrigentino pur non creando grosse situazioni di disagio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA