Siciliano arrestato a Malta per traffico di droga è un catanese

E’ di Catania il siciliano arrestato dalla polizia maltese sospettato di essere un trafficante di droga. La polizia ha confermato che l’uomo di 48 anni è stato arrestato venerdì pomeriggio dopo giorni di sorveglianza. La polizia ha fatto irruzione nella sua auto e sua residenza a Gzira. Durante la perquisizione sono stati sequestrati dalla polizia 20 pacchi di cocaina e circa 3.000 euro in contanti. Le indagini della polizia sono ancora in corso, ma il siciliano dovrebbe essere accusato, oggi, davanti al tribunale per traffico di droga.

