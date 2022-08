Sicurezza sul lavoro, in Sicilia solo 63 ispettori: ma la Regione corre ai ripari

La convenzione tra Regione e Inl, l'Istituto Nazionale del Lavoro, «è pronta per la firma e consentirà alla Regione di avvalersi degli ispettori in forza all’Istituto per i controlli sul territorio siciliano». Lo dice l'assessore alle Politiche sociali della Giunta regionale, Antonio Scavone, intervenendo sul tema della sicurezza sul lavoro rilanciato oggi dalla Cisl Sicilia con la campagna #presidiamolasicurezza che ha visto sit-in e volantinaggi in mattinata, per iniziativa del sindacato, davanti alle nove prefetture della regione.

Il tema della pattuglia di ispettori, appena 63 attualmente in attività nell’Isola, è stato al centro della mobilitazione Cisl, che ha rimarcato l’urgenza di intervenire, nonostante il caldo agostano e la campagna elettorale in corso; e alla luce di numeri sempre più allarmanti: 15604 denunce di infortuni nei primi cinque mesi di quest’anno contro le 9449 dello stesso periodo di un anno fa. E sul totale rilevato, sono ben venti i morti registrati, scrive la Cisl riportando dati Inail, mentre 541 sono i casi di malattie professionali accertate.

Scavone rassicura: in forza della convenzione pronta per la firma, potrà essere finalmente attuata «una politica efficace sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che in materia di contrasto al lavoro nero». «Aspettiamo i fatti», il commento in casa Cisl, che per bocca del segretario generale Sebastiano Cappuccio e della segretaria regionale Rosanna Laplaca, tiene a rimarcare che «troppo spesso la sicurezza viene vista dalle imprese come una sorta di costo improprio, da minimizzare».

«E' per questo - sottolineano i due sindacalisti - che chiediamo che ogni incentivazione economica alle aziende sia condizionata alle misure di sicurezza adottate». Perché le tragedie si moltiplicano. E serve dunque accelerare nell’impiego di ispettori, a cominciare dai 256 previsti da un piano del 2019, mai finora reclutati». (ANSA).



