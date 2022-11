Siracusa: vigile urbano multa automobilista, passante gli dà un pugno

Aggredito un vigile urbano in corso Umberto, a Siracusa. L’agente della Polizia municipale è stato raggiunto da un pugno al volto da un uomo, nel momento in cui stava multando un automobilista sorpreso alla guida del mezzo mentre parlava al cellulare. A sferrare il colpo un passante, estraneo alla vicenda della sanzione. A darne notizia è il sindaco, Francesco Italia, esprimendo solidarietà al vigile aggredito: "Solidarietà e vicinanza da tutta Siracusa alla pattuglia coinvolta e auguri di pronta guarigione all’agente della Polizia Municipale in prognosi per tre giorni - conclude Italia - Grazie alla municipale per il prezioso servizio svolto ogni giorno per la nostra città".

