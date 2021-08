Siracusa, cadavere di un uomo trovato sotto il ponte Umbertino: le ipotesi

Giallo a Ortigia di Siracusa dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, nello specchio d’acqua sotto il ponte Umbertino. Sul posto ci sono Polizia e Carabinieri. A dare l’allarme sono stati alcuni pescatori del luogo.

Polizia e carabinieri avrebbero già identificato l'uomo ma non hanno reso note le generalità. Si tratterebbe di un pensionato di 76 anni. Quando i soccorsi sono arrivati per il pensionato non c'era nulla da fare.

La Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, ma secondo una prima ricostruzione della polizia, il pensionato sarebbe scivolato in acqua senza che nessuno se ne accorgesse e dopo essere caduto in mare non sarebbe stato in grado di risalire.

