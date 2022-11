Sisma dello Stretto 2022: esercitazione in corso tra messaggi di allerta, evacuazioni, colonne di soccorsi e figuranti sotto le macerie

Tra messaggi di allerta, colonne di soccorsi in movimento ed evacuazioni è iniziata l’esercitazione nazionale sul rischio sismico “Sisma dello Stretto 2022”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni Calabria e Siciliana, le prefetture-Utg di Reggio Calabria e di Messina, in collaborazione con le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile. Dopo la simulazione della scossa di terremoto di magnitudo 6.0, con epicentro Stretto di Messina delle ore 10, quasi mezzo milione di persone ha ricevuto un messaggio d allerta sul telefonino e si è proceduto a convocare il Comitato operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, per seguire l’evoluzione dello scenario esercitativo.

All’incontro ha partecipato anche il ministro per le Politiche del mare e per il Sud, Nello Musumeci, che ha seguito l’esercitazione in rappresentanza del governo. “Porto al Comitato operativo - ha dichiarato il ministro Musumeci - il saluto e l’apprezzamento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il governo. Un’esercitazione come questa testimonia la vitalità del Dipartimento di Protezione Civile e l’attenzione che viene riservata ad una materia che non può essere affrontata soltanto per un dovere di calendario. Se tutti, infatti, comprendessero sul territorio quanto sia importante avere un efficiente servizio di protezione civile comunale, provinciale e regionale, credo che restituiremmo a gran parte della popolazione quella necessaria serenità di cui si ha bisogno”.

"Le esercitazioni rappresentano una fase fondamentale - ha dichiarato il capo dipartimento Fabrizio Curcio - perché ci consentono di testare il sistema di protezione civile e i sistemi di coordinamento sul territorio”.

Il terremoto simulato ha avuto una magnitudo Richter 6.0 (magnitudo momento Mw 6.2), con uno scenario che riporta i maggiori danni in alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria ma con effetti importanti anche nella provincia di Messina. L’evento nel test ha innescato effetti ambientali a terra come frane e liquefazioni, riattivazione di faglie capaci di rompere la superficie e, potenzialmente, un maremoto.

L'esercitazione durerà da oggi fino a domenica 6 novembre. All’iniziativa hanno aderito le Regioni Sicilia e Calabria, i Comuni di Messina e Reggio Calabria e altri della provincia messinese e calabrese. Lo scenario prevede la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 verosimilmente capace di innescare effetti ambientali a terra, come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto che potenzialmente interesserebbero numerose località costiere, tra cui il Comune di Messina.

Nell’ambito dell’esercitazione, oggi, è stato testato il sistema di allarme pubblico IT-alert per l’informazione dei cittadini attraverso la tecnologia cellulare broadcast, attualmente in fase di sperimentazione. Nell’ambito dell’esercitazione si è svolta questa mattina, all’ex Ospedale Margherita, un’attività ricerca e soccorso da parte di squadre dei vigili del Fuoco, nel caso di persone ancora vive sotto le macerie con dei figuranti e personale specializzato. Nel pomeriggio è previsto lo sbarco dei mezzi dei vigili del Fuoco dalla nave Diciotti.

Infine alle 18, alla Prefettura di Messina, è in programma una visita al Centro Coordinamento Soccorsi del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, mentre alle 19.30 si svolgerà a Giampilieri, un’attività di ricerca e soccorso in notturna.







