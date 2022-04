Smontano sbarre in alluminio da una serra per rubarle: arrestati

Manette ai polsi per tre cittadini già noti alle forze dell’ordine, a Vittoria, dopo che lo scorso 25 aprile, verso l’ora di pranzo, approfittando della giornata di festa, avevano smontato 22 sbarre in alluminio da una struttura serricola ed erano pronti per caricarli su un loro furgone perché gli servivano per completare una altra struttura serricola nel terreno di uno di essi. I Carabinieri li hanno colti sul fatto e, dopo essere stati fermati, sono stati trasferiti nelle loro abitazioni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato gli arresti.

