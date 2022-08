Soccorsi venti migranti in fuga da Guinea e Costa d'Avorio

LAMPEDUSA- Venti migranti, in fuga da Guinea e Costa d’Avorio, sono stati soccorsi a 12 miglia dalla costa di Lampedusa dalla motovedetta V1102 della Guardia di finanza. L’imbarcazione, partita da Sfax in Tunisia, sulla quale viaggiavano è risultata essere danneggiata, a rischio affondamento, e alla deriva. Nel gruppo, 14 donne di cui una incinta. Subito dopo lo sbarco a molo Favarolo la donna in gravidanza è stata portata al Poliambulatorio per accertamenti. Dall’hotspot di contrada Imbriacola, intanto, sono stati trasferiti, con il traghetto noleggiato dal ministero per alleggerire le presenze nella struttura, 78 ospiti che arriveranno a Mazara del Vallo.

