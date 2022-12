Sorpresi “all'opera” su uno scooter Scarabeo: 3 arresti ad Aci Castello

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato per “tentato furto in concorso” 3 soggetti: si tratta di una coppia di pregiudicati catanesi di 37 e 39 anni e di un 23enne, sempre originario del capoluogo etneo.I militari dell’Arma, nella serata di ieri, nel transitare in via Nazario Sauro, hanno notato i tre uomini che stavano armeggiando su un Aprilia Scarabeo. Questi ultimi, accortisi dell’equipaggio, hanno immediatamente tentato di fuggire, sia a piedi, si a bordo di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. In particolare, il 39enne ed il 23enne, sono scappati su una Lancia Y10, mentre il terzo uomo, identificato successivamente per il 37enne, si è allontanato di corsa per le strade limitrofe.

La fuga dei tre individui non è tuttavia durata molto, poiché gli stessi sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati dai Carabinieri, che dopo averli posti in sicurezza, hanno verificato le condizioni del ciclomotore, accertandone la rottura del bloccasterzo e del cilindretto di avviamento. Inoltre è stata rinvenuta a terra, la catena d’acciaio utilizzata quale antifurto, tranciata chiaramente dalle tenaglie in metallo recuperate all’interno dell’automobile, unitamente ad altri strumenti da scasso. All’esito delle necessarie verifiche sul mezzo, è emerso che lo scooter era stato rubato la sera precedente in una strada limitrofa a quella dove i tre sono stati individuati. I militari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, hanno sottoposto il 39enne ed il 23 enne agli arresti domiciliari, mentre il 37enne è stato associato alla casa circondariale di Piazza Lanza.



