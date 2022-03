Sorpresi in un "laboratorio" a confezionare dosi di droga: tre arresti nel Catanese

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno arrestato un 31enne e un 32enne entrambi del posto e un 28enne di Mascalucia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della nottata i carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Tremestieri Etneo hanno eseguito diverse perquisizioni, tra cui, una all’interno di un residence.

I militari, intervenuti in corrispondenza della parte finale di una strada che conduce a dei garage condominiali, hanno notato la presenza di una Nissan Micra ferma con gli sportelli aperti; hanno quindi sorpreso il 32enne mentre maneggiava marijuana all’interno dell’abitacolo. Nelle immediate adiacenze i carabinieri hanno trovato gli altri due giovani all’interno di un locale entrambi seduti ad una scrivania e colti nell’atto di confezionare dosi con marijuana e cocaina. La perquisizione effettuata all’interno del locale nella disponibilità del 31enne ha consentito di rinvenire complessivamente 270 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina occultati all’interno di uno zaino. Una volta giunti all’interno della sua abitazione, il 31enne ha consegnato spontaneamente una pistola giocattolo priva del tappo rosso marca Bruni modello 92 calibri 9x21 a salve con caricatore privo di cartucce. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 31enne la sottoposizione agli arresti domiciliari mentre per gli altri due l’obbligo di firma.

