Sorpresi in sala giochi abusiva a Catania: multe e sequestro

Gli agenti della polizia di Stato hanno scoperto in viale Moncada, a Catania, un locale al cui interno veniva abusivamente esercitata l’attività di gioco d’azzardo. All’interno i poliziotti hanno trovato e sequestrato sei slot machine non registrate e la somma complessiva di 192 euro. Anche il locale è stato sottoposto a sequestro e, insieme agli apparecchi, affidato in giudiziale custodia al proprietario. Il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo di giochi d’azzardo. Inoltre, tutti i presenti sono stati multati per la violazione delle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19.

