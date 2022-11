Sospesa attività di chiosco bar a Picanello, in due inveiscono contro la Polizia

Il Questore di Catania ha sospeso per quindici giorni le autorizzazioni per la gestione di un esercizio pubblico di chiosco bar del quartiere Picanello dove sabato scorso una donna ed un uomo sono stati, uno arrestato per resistenza, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, l'altra arrestata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La donna ha inveito contro l’equipaggio di una Volante e ha poi preso a calci la portiera dell’auto di servizio aiutata da un uomo che ha aggredito verbalmente gli agenti. Per la Questura «il locale è stato luogo di un episodio che rappresenta un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA