Spaccati i vetri di una decina di auto a Palermo: la denuncia è social

Vandali in azione in via Pecori Giraldi, a Palermo. Alcuni ragazzi la scorsa notte hanno spaccato i vetri di una decina di auto parcheggiate sulla carreggiata. Ad accorgersi dell’accaduto il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa, che ha pubblicato un video sui social.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando per risalire ai responsabili. "Le auto sono state danneggiate a pochi metri della scuola Pertini. Spero che le forze dell’ordine risalgano ai responsabili, per dare un’esemplare lezione di educazione civica», ha scritto. Nei giorni scorsi sono stati presi a colpi di pietra gli autobus e i tram dell’Amat. Le indagini sono condotte dalla polizia.



