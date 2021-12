Spaccia a 14 anni in piazza a Siracusa: arrestato

Un 14enne è stato arrestato a Siracusa dalla polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle volanti lo hanno intercettato nella piazza di spaccio di via Santi Amato, zona nord del capoluogo aretuseo. Addosso al minore gli agenti hanno trovato undici dosi di crack, 6 di cocaina e 5 di hashish e la somma di 25 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della procura per i minori di Catania, il 14enne è stato trasferito in una struttura di accoglienza.



