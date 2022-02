Spacciava droga a San Cristoforo dai domiciliari: arrestato dai "Lupi" dei Carabinieri

Carabinieri della squadra "Lupi" del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 27enne accusato di spacciare droga mentre ai domiciliari. L’uomo è stato trovato nella propria abitazione, nello storico rione San Cristoforo, in possesso di 60 grammi circa di marijuana "Amnesia", di materiale per la preparazione di 'dosì e di 65 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento della vendita della droga. Militari dell’Arma hanno anche segnalato alla Prefettura due clienti dello spacciatore, un 26enne e un 16enne, che avevano comprato della sostanza stupefacente dal 27enne. L’arresto di quest’ultimo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare in carcere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA