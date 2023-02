Sparano a due donne a Riposto, è morta anche quella ferita

Hanno tentato di rianimarla in ogni modo ma purtroppo è morta anche la donna, 49enne, che intorno, alle 10,45, era stata trovata riversa su un marciapiede in via Roma a Riposto, dove qualche ora prima era stata uccisa un'altra donna, 45 anni, rinvenuta in questo caso, all'interno della sua auto sul Lungomare Pantano.

Ci sarebbe un’unica «mano» nei due delitti secondo l’ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori. I carabinieri stanno cercando un uomo che avrebbe avuto una relazione con le due donne. Sono in

corso anche delle perquisizioni da parte dei militari dell’Arma su disposizione della Procura di Catania che coordina le indagini.

