Spari contro vicini di casa a Noto, fermato autore del gesto

Aveva sparato giovedì scorso tra le case popolari a Noto, nel Siracusa. Al culmine di una lite per futili motivi con altri condomini delle palazzine di via Giantommaso aveva esploso almeno due colpi d’arma da fuoco con l’intento di uccidere. Adesso l’autore del gesto è stato fermato e condotto in carcere. Secondo gli investigatori dell’Arma e della Polizia, che indagano sulla vicenda era pronto a darsi alla fuga. Ritrovata anche l’arma. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nel carcere Cavadonna di Siracusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA