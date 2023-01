Spunta una pistola nel covo di Matteo Messina Denaro: è la prima arma trovata al boss

È noto tutti che Matteo Messina Denaro è un boss mafioso sanguinario, accusato e condannato per efferati omicidi oltre che per diverse stragi di mafia. Ma finora nessuna arma era stata trovata all'ex superlatitante. Oggi invece nel covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, ultimo rifugio del boss Matteo Messina Denaro, i carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola revolver «Smith & Wesson» calibro 38 special, completa di 5 cartucce. L'arma, con matricola cancellata, è stata trovata durante una perquisizione. In casa il capomafia teneva anche 20 cartucce dello stesso calibro.

L'arma ora verrà inviata al Reparto investigazioni scientifiche per gli accertamenti.

