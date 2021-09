Stato-mafia, Formica: «Spero sia la fine della magistratura militante»

«Il compito della giustizia è identificare e colpire i reati, non processare la storia. Ci auguriamo che con la nuova sentenza di Palermo finisca il fenomeno di magistrati militanti e politicamente attivi che hanno tentato fino a oggi di fare sentenze di valore storico, ma non per l’importanza della decisione di diritto, ma per l'importanza del giudizio dato su un processo storico che, come tale, non spetta a loro giudicare». A sottolinearlo, in un’intervista a Quotidiano Nazionale, l’ex ministro Rino Formica parlando della sentenza d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Poi aggiunge: «agli uomini dello Stato sacrificati nessuno sarà in condizione di dare il riconoscimento dovuto per essere stati le vittime sacrificali della giustizia usata come arma politica».

Per Formica, «si può dire che la sentenza di primo grado aveva un compito: quello di scrivere la storia. Questa nuova sentenza è la contro-storia. E toccherà alla Cassazione dire la parola definitiva, nel senso che potrà stabilire in via definitiva che le sentenze non possono scrivere la presunta vera storia politica della società italiana». Come è che siamo arrivati a questo punto? «Perché - risponde Formica - c'è stato negli ultimi trent'anni un uso politico della giustizia da parte della magistratura che è intervenuta nella e sulla politica in maniera intrusiva e incisiva, contraddicendo un principio che guarda caso proprio nello stesso giorno della sentenza veniva definitivamente assunto nella sia pure insufficiente riforma del ministro Cartabia: laddove si stabilisce che può essere rinviato a giudizio un indagato solo quando vi è la ragionevole possibilità di condanna». Per Formica, «è rilevante la norma che viene introdotta. È un ritorno allo Stato di diritto».



