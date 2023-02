Stragisti, boss e killer: l'esercito dei siciliani al 41bis I NOMI

Un esercito di 239 detenuti siciliani al 41bis. Boss e killer di Cosa nostra, ma anche di altre organizzazioni criminali che non sono "accreditate" con la cupola palermitana. Ci sono gli stragisti degli anni Novanta o le nuove leve della mafia militare che si sono arricchiti con il traffico di droga. Da Matteo Messina Denaro, all'Aquila da un mese esatto, il corleonese Leoluca Bagarella, i palermitani Graviano e Greco, i tortoriciani Bontempo Scavo, i catanesi Santapaola. Alcuni di loro sono reclusi in regime di carcere duro da decenni.

Ecco la tabella con tutti i nomi dei 239 siciliani al 41 bis (seguendo lo schema cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, carcere e organizzazione criminale)



ACCARDO NICOLA PARTANNA (TP) 16-gen-65 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

ADAMO ANDREA PALERMO (PA) 25-dic-62 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

AGLIERI PIETRO PALERMO (PA) 09-giu-59 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

AGRIGENTO GIUSEPPE SAN CIPIRELLO (PA) 25-nov-41 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

AIELLO VINCENZO MARIA GRAVINA DI CATANIA (CT) 05-dic-53 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

ALFERI GIUSEPPE GELA (CL) 26-giu-63 CC "N.C." VITERBO (VT) MAFIA ALTRE SICILIANA

ALIBERTI FRANCESCO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 05-giu-54 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

AMANTEA FRANCESCO PATERNO' (CT) 10-gen-70 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

ARENA GIOVANNI CATANIA (CT) 09-ago-56 CC L'AQUILA (AQ) MAFIA ALTRE SICILIANA

BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO CORLEONE (PA) 03-feb-42 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

BARBERI ALESSANDRO GELA (CL) 06-mar-52 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

BATTAGLIA GIOVANNI CAPACI (PA) 29-set-48 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

BELLINVIA ANTONINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 08-ago-54 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

BEVILACQUA RAFFAELE BARRAFRANCA (EN) 01-lug-49 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

BIONDINO SALVATORE PALERMO (PA) 10-gen-53 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

BIONDINO GIROLAMO PALERMO (PA) 08-set-48 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

BIONDINO GIUSEPPE PALERMO (PA) 17-feb-77 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

BIONDO SALVATORE PALERMO (PA) 28-feb-55 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

BONCORI LUIGI RAVANUSA (AG) 12-apr-52 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

BONOMO FRANCESCO SAN MAURO CASTELVERDE (PA) 30-set-58 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

BONTEMPO SEBASTIANO TORTORICI (ME) 01-giu-69 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

BONTEMPO SEBASTIANO TORTORICI (ME) 15-gen-72 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

BONTEMPO SCAVO CESARE TORTORICI (ME) 05-set-63 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

BONTEMPO SCAVO VINCENZO TORTORICI (ME) 06-gen-59 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

BRUNNO SEBASTIANO LENTINI (SR) 03-set-58 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

BRUNO IGNAZIO SAN GIUSEPPE JATO (PA) 21-nov-73 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

BUCCHERI ALDO SIRACUSA (SR) 30-set-65 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

BUGGEA GIANCARLO PALERMO (PA) 14-dic-70 CC NUORO (NU) COSA NOSTRA

BUSCEMI GIOVANNI PALERMO (PA) 03-gen-55 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

CALABRESE TINDARO NOVARA DI SICILIA (ME) 03-set-73 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

CALCO' LABRUZZO SALVATORE TORTORICI (ME) 16-ago-52 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

CALDERONE ANTONINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 18-ago-75 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

CALO' GIUSEPPE PALERMO (PA) 30-set-31 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

CALVARUSO GIUSEPPE PALERMO (PA) 02-nov-77 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

CAMMARATA FRANCESCO CALTANISSETTA (CL) 02-ago-61 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

CAMMARATA PINO RIESI (CL) 16-apr-53 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

CAMMARATA VINCENZO RIESI (CL) 02-gen-58 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

CAMMARATA GIUSEPPE SAN CATALDO (CL) 02-ago-77 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

CAMPANELLA CALOGERO CATANIA (CT) 06-dic-52 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

CANNELLA CRISTOFARO PALERMO (PA) 15-apr-61 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

CAPIZZI BENEDETTO PALERMO (PA) 28-giu-44 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

CAPIZZI MARIO RIBERA (AG) 05-feb-70 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

CAPORRIMO GIULIO PALERMO (PA) 21-mag-69 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

CAPPELLO SALVATORE CATANIA (CT) 08-mag-59 CC "N.C." VITERBO (VT) MAFIA ALTRE SICILIANA

CASSARA' EMANUELE GELA (CL) 28-giu-70 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

CASTRONOVO CALOGERO AGRIGENTO (AG) 07-giu-49 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

CHIOFALO DOMENICO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 30-set-85 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

CHIOVARO FABIO PALERMO (PA) 08-dic-73 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

CILLARI GIOACCHINO PALERMO (PA) 26-apr-51 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

CINA' ANTONINO PALERMO (PA) 28-apr-45 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

CINTORINO ANTONINO CALATABIANO (CT) 27-ago-64 CC NOVARA (NO) MAFIA ALTRE SICILIANA

COLOMBRITA GIOVANNI CATANIA (CT) 11-feb-58 CC L'AQUILA (AQ) MAFIA ALTRE SICILIANA

COMO GASPARE ERICE (TP) 20-ago-68 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

CONTI MICA SEBASTIANO TORTORICI (ME) 27-mar-70 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

CONTINO TOMMASO PALERMO (PA) 25-dic-61 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

CORONA GIUSEPPE APIRO (MC) 21-mag-68 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

CORSO GIOACCHINO PALERMO (PA) 16-mar-67 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE BIANCAVILLA (CT) 26-mar-82 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

CRIMI NINO BE 16-gen-80 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

D'AMBROGIO ALESSANDRO PALERMO (PA) 13-lug-74 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

D'ARRIGO MARCELLO MESSINA (ME) 17-apr-63 CC L'AQUILA (AQ) MAFIA ALTRE SICILIANA

D'AVOLA MICHELE FRANCOFONTE (SR) 09-ago-73 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

DE LUCA GIOVANNI MESSINA (ME) 01-nov-89 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) MAFIA ALTRE SICILIANA

DI CARO CALOGERO CANICATTI' (AG) 11-gen-46 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

DI GIACOMO BRUNO GELA (CL) 20-mar-75 CC "N.C." VITERBO (VT) STIDDA

DI GIACOMO GIOVANNI GELA (CL) 19-mag-72 CC NOVARA (NO) STIDDA

DI GIACOMO GIOVANNI PALERMO (PA) 18-lug-54 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

DI GIOVANNI GREGORIO PALERMO (PA) 26-mag-62 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

DI GRAZIA FRANCESCO CATANIA (CT) 12-dic-66 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

DI MAGGIO GASPARE CINISI (PA) 29-mar-61 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

DI SALVO SALVATORE CA 08-mar-65 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

DI TRAPANI NICOLO' CINISI (PA) 08-giu-61 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

DIELE SANDRO PALERMO (PA) 06-mar-72 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

DOMINANTE CARMELO GELA (CL) 01-feb-46 CC L'AQUILA (AQ) STIDDA

DOMINGO FRANCESCO CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) 24-apr-56 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

EMMANUELLO DAVIDE GELA (CL) 14-set-64 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

EMMANUELLO NUNZIO GELA (CL) 16-ott-56 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

EMMANUELLO ALESSANDRO GELA (CL) 20-ago-67 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

ERCOLANO ALDO MILANO (MI) 13-dic-74 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

FALSONE GIUSEPPE CAMPOBELLO DI LICATA (AG) 28-ago-70 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

FANARA GIUSEPPE SANTA ELISABETTA (AG) 28-mag-56 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

FARINELLA DOMENICO PALERMO (PA) 22-ago-60 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

FERRANTE SANTI MESSINA (ME) 25-feb-55 CR PARMA (PR) MAFIA ALTRE SICILIANA

FERRANTE MICHELE PALERMO (PA) 06-lug-83 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

FICHERA CAMILLO ACIREALE (CT) 19-mag-54 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

FILLORAMO NATALE IVAN CATANIA (CT) 07-set-74 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

FLORIDIA PIPPO CARLENTINI (SR) 11-apr-56 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

FOCOSO GIUSEPPE JOSEF DE 09-gen-69 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

FONTANA IGNAZIO PALERMO (PA) 04-mag-73 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

FORACI ANTONIO ZAFFERANA ETNEA (CT) 10-gen-64 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

FOTI MARIANO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 31-mar-70 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

FRAGAPANE FRANCESCO AGRIGENTO (AG) 17-feb-80 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

FRAGAPANE STEFANO AGRIGENTO (AG) 07-apr-78 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

FRAGAPANE SALVATORE SANTA ELISABETTA (AG) 19-giu-56 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

FRICANO GIUSEPPE PALERMO (PA) 06-giu-67 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

GALATI GIORDANO VINCENZO TORTORICI (ME) 18-mag-69 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

GALATOLO VINCENZO PALERMO (PA) 20-set-44 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

GATTO GIUSEPPE MESSINA (ME) 18-apr-69 CR SPOLETO (PG) MAFIA ALTRE SICILIANA

GIACALONE LUIGI MARSALA (TP) 22-dic-53 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

GIULIANO SALVATORE PACHINO (SR) 18-feb-63 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) MAFIA ALTRE SICILIANA

GIULIANO FRANCESCO PALERMO (PA) 06-ott-69 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

GRAVIANO FILIPPO PALERMO (PA) 27-giu-61 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

GRAVIANO GIUSEPPE PALERMO (PA) 30-set-63 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

GRAZIANO VINCENZO PALERMO (PA) 12-giu-51 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

GRECO LEANDRO MICHELE PALERMO (PA) 19-mar-90 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

GRECO CARLO PALERMO (PA) 18-mag-57 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

GRECO GIUSEPPE PALERMO (PA) 06-apr-62 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

GUARINO GIUSEPPE SIRACUSA (SR) 14-giu-83 CR "I C.R." OPERA (MI) MAFIA ALTRE SICILIANA

GUASTELLA GIUSEPPE PALERMO (PA) 20-giu-54 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

GULLOTTI GIUSEPPE BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 10-ott-60 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

GUTTADAURO FILIPPO BAGHERIA (PA) 30-nov-51 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

GUTTADAURO FRANCESCO PALERMO (PA) 16-mag-84 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

INZERILLO TOMMASO PALERMO (PA) 26-ago-49 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

ISGRO' GIUSEPPE BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 01-giu-65 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

LA BARBERA MICHELANGELO PALERMO (PA) 10-set-43 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

LA CASCIA VINCENZO CASTELVETRANO (TP) 14-feb-48 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

LA ROCCA GESUALDO GIUSEPPE SAN MICHELE DI GANZARIA (CT) 09-apr-61 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

LA ROCCA CARMELO VITTORIA (RG) 24-nov-71 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

LA VALLE DOMENICO MESSINA (ME) 15-set-60 CC L'AQUILA (AQ) MAFIA ALTRE SICILIANA

LEONARDI SALVATORE CATANIA (CT) 17-giu-66 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

LEONARDO GAETANO ENNA (EN) 26-giu-51 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

LI VECCHI ROSOLINO RIESI (CL) 11-ott-61 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

LICATA VINCENZO GROTTE (AG) 06-feb-56 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

LIGA FRANCESCO PAOLO PALERMO (PA) 18-nov-64 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

LIGA GIUSEPPE PALERMO (PA) 27-mar-50 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

LO BOCCHIARO GIUSEPPE PALERMO (PA) 30-apr-50 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

LO BUE ROSARIO SALVATORE CORLEONE (PA) 09-apr-53 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

LO GERFO FRANCESCO MISILMERI (PA) 06-ott-61 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

LO GIUDICE SEBASTIANO CATANIA (CT) 24-gen-77 CR PARMA (PR) MAFIA ALTRE SICILIANA

LO PICCOLO CALOGERO PALERMO (PA) 10-lug-72 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

LO PICCOLO SALVATORE PALERMO (PA) 20-lug-42 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

LO PICCOLO SANDRO PALERMO (PA) 16-feb-75 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

LONGO ANGELO CAMMARATA (AG) 26-lug-63 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

LUPO CESARE PALERMO (PA) 21-mag-61 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

MADONIA GIUSEPPE PALERMO (PA) 25-apr-54 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

MADONIA SALVATORE PALERMO (PA) 16-ago-56 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

MADONIA ANTONINO PALERMO (PA) 14-set-52 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

MADONIA GIUSEPPE VALLELUNGA PRATAMENO (CL) 18-dic-46 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

MAGRI' ANGELO MARCELLO CATANIA (CT) 20-gen-70 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

MAGRI' ORAZIO CATANIA (CT) 15-mag-71 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

MANCIARACINA ANDREA MAZARA DEL VALLO (TP) 07-apr-62 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

MANCUSO ANTONINO PALERMO (PA) 26-mar-61 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

MANDALA' NICOLA BOLOGNA (BO) 08-mar-68 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

MANGANO ANTONINO PALERMO (PA) 19-gen-57 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

MANGIONE ENZO VITTORIA (RG) 13-apr-74 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

MARANZANO GAETANO PALERMO (PA) 29-gen-66 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

MASSIMINO ANTONIO AGRIGENTO (AG) 30-ott-68 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

MAZZAGATTI PIETRO NICOLA SANTA LUCIA DEL MELA (ME) 06-dic-60 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

MAZZEI SEBASTIANO CATANIA (CT) 09-gen-72 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

MAZZEI SANTO CATANIA (CT) 20-giu-53 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

MESSINA DARIO MAZARA DEL VALLO (TP) 07-nov-84 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

MESSINA GERLANDINO PORTO EMPEDOCLE (AG) 22-lug-72 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

MESSINA GIUSEPPE PORTO EMPEDOCLE (AG) 10-giu-47 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

MESSINA DENARO MATTEO CASTELVETRANO (TP) 26-apr-62 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

MIGNACCA CALOGERO CARMELO CASTELL'UMBERTO (ME) 22-ago-72 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

MILITANO CARMELO PALERMO (PA) 02-feb-70 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

MINEO SETTIMO PALERMO (PA) 28-nov-38 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

MIRENNA GIUSEPPE PATERNO' (CT) 13-set-52 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

MONTAGNO BOZZONE FRANCESCO BRONTE (CT) 26-feb-61 CR "I C.R." OPERA (MI) MAFIA ALTRE SICILIANA

MULE' SALVATORE SAN GIUSEPPE JATO (PA) 16-lug-76 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

MUNAFO' NICOLA ALDO TRIPI (ME) 15-giu-68 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

NARDO SEBASTIANO LENTINI (SR) 27-mar-48 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

NICCHI GIOVANNI TORINO (TO) 16-feb-81 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

NICOTRA ANTONIO MISTERBIANCO (CT) 06-lug-66 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

NIZZA DANIELE CATANIA (CT) 23-ago-77 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

NIZZA ANDREA LUCA CATANIA (CT) 11-apr-86 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

NOSTRO GAETANO MESSINA (ME) 24-feb-69 CC L'AQUILA (AQ) MAFIA ALTRE SICILIANA

NUGARA GIUSEPPE SAN BIAGIO PLATANI (AG) 11-mag-65 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

ORLANDO FRANCESCO TRAPANI (TP) 22-giu-56 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

PACE MARIO CATANIA (CT) 06-nov-59 CR PARMA (PR) MAFIA ALTRE SICILIANA

PALAZZOLO VITO MARIO CARINI (PA) 01-lug-76 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

PALAZZOTTO DOMENICO PALERMO (PA) 26-ott-85 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

PALAZZOTTO GREGORIO PALERMO (PA) 12-mar-77 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

PASSARELLO DOMENICO PALERMO (PA) 23-giu-76 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

PIANTINI UMBERTO SIRACUSA (SR) 18-dic-67 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

PILLERA SALVATORE CATANIA (CT) 23-apr-54 CC NOVARA (NO) MAFIA ALTRE SICILIANA

PIPITONE VINCENZO TORRETTA (PA) 05-feb-56 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

PISCOPO ALESSANDRO VITTORIA (RG) 01-gen-62 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

PIZZO GIORGIO PALERMO (PA) 28-mar-62 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

PRIVITERA ORAZIO CATANIA (CT) 22-ago-62 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) MAFIA ALTRE SICILIANA

PUGLISI CARMELO CATANIA (CT) 02-gen-64 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

PUGLISI PIETRO CATANIA (CT) 31-lug-58 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

PULVIRENTI ANTONINO BELPASSO (CT) 25-feb-64 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

PUTRONE GIUSEPPE PORTO EMPEDOCLE (AG) 22-nov-57 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

QUACECI ANTONINO DE 25-nov-70 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

QUATROSI ANDREA PARTINICO (PA) 07-mar-58 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA

RACCUGLIA DOMENICO ALTOFONTE (PA) 27-ott-64 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

RACCUGLIA SALVATORE ALTOFONTE (PA) 05-feb-69 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

RAMPULLA PIETRO MISTRETTA (ME) 03-giu-52 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

RAO GIOVANNI CASTROREALE (ME) 20-apr-61 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

RAPISARDA SALVATORE PATERNO' (CT) 01-dic-55 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

RIBISI IGNAZIO PALMA DI MONTECHIARO (AG) 07-dic-57 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

RIINA GIOVANNI PALERMO (PA) 21-feb-76 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

RINELLA SALVATORE TRABIA (PA) 05-mag-54 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

RINZIVILLO CROCIFISSO GELA (CL) 29-mar-60 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

RINZIVILLO SALVATORE GELA (CL) 29-mar-60 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

RINZIVILLO ANTONIO GELA (CL) 30-giu-57 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

ROMEO VINCENZO MESSINA (ME) 19-mag-79 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

ROTOLO ANTONINO PALERMO (PA) 03-gen-46 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

RUGGERI FILADELFO EMANUELE LENTINI (SR) 13-ago-67 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

SALVO SALVATORE MASSIMILIANO CATANIA (CT) 12-mar-82 CC NOVARA (NO) MAFIA ALTRE SICILIANA

SANTANGELO ALFIO ADRANO (CT) 09-mag-53 CC TOLMEZZO (UD) COSA NOSTRA

SANTANGELO GIANNI ADRANO (CT) 25-ott-83 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

SANTAPAOLA BENEDETTO CATANIA (CT) 04-giu-38 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

SANTAPAOLA FRANCESCO CATANIA (CT) 01-dic-79 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

SANTAPAOLA VINCENZO CATANIA (CT) 30-ago-56 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

SANTAPAOLA VINCENZO SALVATORE CATANIA (CT) 02-giu-69 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

SCARVAGLIERI GIUSEPPE ADRANO (CT) 01-gen-68 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

SEMINARA SALVATORE CALTAGIRONE (CT) 20-ago-46 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

SICILIA GIUSEPPE AGRIGENTO (AG) 01-gen-79 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

SICILIANO SALVATORE MAZZARINO (CL) 30-ago-64 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

SIRCHIA GIOVANNI PALERMO (PA) 29-mar-73 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

SPARTA' GIACOMO MESSINA (ME) 06-set-59 CR PARMA (PR) MAFIA ALTRE SICILIANA

SPERA BENEDETTO BELMONTE MEZZAGNO (PA) 01-lug-34 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

SPOTO GIUSEPPE LUCIANO BIVONA (AG) 13-dic-39 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

STIMOLI FRANCESCO PATERNO' (CT) 27-ott-60 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

TAGLIAVIA FRANCESCO PALERMO (PA) 08-giu-54 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

TERLATI SALVATORE GELA (CL) 15-set-74 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

TERRACCHIO ONOFRIO PALERMO (PA) 25-apr-78 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

TIBIA LUIGI MESSINA (ME) 07-giu-74 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

TOMASELLI ANTONIO CATANIA (CT) 11-giu-66 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

TRIGILA GIUSEPPE NOTO (SR) 13-gen-74 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

TRIGILA ANTONIO GIUSEPPE NOTO (SR) 17-gen-51 CR PARMA (PR) COSA NOSTRA

TROIA MASSIMO GIUSEPPE ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 22-lug-75 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

TROVATO ALFREDO MESSINA (ME) 07-mag-65 CR PARMA (PR) MAFIA ALTRE SICILIANA

TUMMINIA VINCENZO PALERMO (PA) 26-set-70 CR SPOLETO (PG) COSA NOSTRA

TURIANO FRANCESCO MESSINA (ME) 04-ott-84 CR SPOLETO (PG) ALTRE

TUTINO VITTORIO PALERMO (PA) 13-apr-66 CC L'AQUILA (AQ) COSA NOSTRA

URSO RAFFAELE CASTELVETRANO (TP) 29-gen-59 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

VACANTE ROBERTO CATANIA (CT) 05-mag-63 CC CUNEO (CN) COSA NOSTRA

VACCARO DOMENICO CAMPOFRANCO (CL) 28-apr-54 CC "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 ROMA (RM) COSA NOSTRA

VENTURA CARMELO MESSINA (ME) 24-feb-61 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

VIRGA FRANCESCO ERICE (TP) 03-ott-70 CC TERNI (TR) COSA NOSTRA

VIRGA PIETRO ERICE (TP) 07-mag-73 CC NOVARA (NO) COSA NOSTRA

VIRGA VINCENZO ERICE (TP) 11-set-36 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

VITALE VITO PARTINICO (PA) 20-giu-59 CR "I C.R." OPERA (MI) COSA NOSTRA

VITALE LEONARDO PARTINICO (PA) 27-gen-55 CC "G. BACCHIDDU" SASSARI (SS) COSA NOSTRA

VITALE LEONARDO PARTINICO (PA) 19-set-86 CC "N.C." VITERBO (VT) COSA NOSTRA



