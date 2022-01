Stupro 18enne, due cugini coinvolti ai domiciliari

Sono stati concessi gli arresti domiciliari ai cugini uno di Campobello di Mazara e l'altro di Marsala di 23 e 24 anni, rimasti coinvolti nel caso del presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 18 anni. A chiedere l’alleggerimento della misura cautelare in carcere sono stati gli avvocati Massimo e Matilde Mazzotti e Luisa Calamia, dopo che, lo scorso luglio, si è tenuto l'incidente probatorio, durante il quale è stata ascoltata la ragazza. Per i due cugini così come per Giuseppe Titone e Dario Caltagirone (arrestati a maggio 2021) il prossimo 10 febbraio si celebrerà la prima udienza del processo col rito abbreviato.



