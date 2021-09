Svaligiarono abitazione nel Siracusano, coppia arrestata dopo 4 mesi

Nella scorsa primavera, un sabato pomeriggio, una coppia di Avola, in provincia di Siracusa, si ritrovò casa svaligiata al ritorno dal supermercato. In un’ora appena i ladri portarono via elettrodomestici, una cucina in ferro, 2 televisori e denaro contante pari a circa 25mila euro. Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona i carabinieri riuscirono a individuare un furgone che passava proprio nella stessa strada, prima vuoto poi carico di elettrodomestici simili a quelli denunciati dalle vittime. La targa del mezzo, solo parzialmente visibile, venne ricostruita con un complesso lavoro degli investigatori che hanno verificato tutte le possibili combinazioni alfanumeriche fino a risalire al suo proprietario, un 53 enne di Noto.

Restituita la refurtiva ai legittimi proprietari, i militari hanno proseguito le indagini identificando attraverso l’analisi dei profili social dell’indagato una donna poi collocata in compagnia dell’indagato al momento del furto. Raccolti tutti gli elementi di colpevolezza, i Carabinieri di Avola hanno richiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa una misura cautelare per entrambi, arrestati qualche giorno fa e portati rispettivamente l’uomo presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa e la donna nella propria abitazione ai domiciliari.





