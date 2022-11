Sventata violenza sessuale a Mirano: arrestato un minorenne

Ci troviamo sulla pista ciclo-pedonale adiacente il «Canale Taglio», a Mirano, dove i Carabinieri sono intervenuti oggi pomeriggio per salvare una donna, aggredita da un UN minorenne, il quale, dopo averla fermata, ha tentato di abusare di lei. L’adolescente, a bordo di una bicicletta, aveva seguito la donna fino ad un sottopasso, punto perfetto per l'abominevole gesto, in quanto isolato, scegliendo anche il momento più opportuno per l’aggressione. La vittima è riuscita ad urlare e fuggire appena in tempo, attirando l'attenzione di un maresciallo dei Carabinieri che svolgeva attività fisica poco distante, e di altre persone. I tre si sono messi all’inseguimento dell’aggressore che era nel frattempo scappato in bici verso Mira, sino a raggiungerlo.

La donna ha riportato lievi contusioni dovute alla reazione e alla colluttazione, guaribili in pochi giorni. Il ragazzo è stato condotto in caserma, ed al termine delle formalità, dichiarato in stato di arresto per tentata violenza sessuale.



