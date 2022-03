Sventato furto di tombini e materiale ferroso in via Domenico Tempio

Personale dell’istituto di vigilanza “The Guardian” ha sventato il furto di materiale ferroso che un ladro stava tentando di portare a compimento, alla luce del sole, all’interno di un’attività con sede in via Domenico Tempio a Catania. E’ accaduto lo scorso pomeriggio, intorno alle 14,30, quando il sistema di allarme anti intrusione ha segnalato la “presenza estranea” nel perimetro di pertinenza della ditta in questione.

Pubblicità

Immediatamente la centrale operativa della “The Guardian” ha riscontrato, attraverso le telecamere di videosorveglianza, la figura del malfattore. Il quale, nel piazzale, si stava impadronendo con estrema disinvoltura di tombini e di altro materiale in ferro. In appena cinque minuti la pattuglia radiomobile dell’istituto di vigilanza ha raggiunto via Domenico Tempio, sorprendendo, così, l’uomo mentre caricava la refurtiva sulla propria auto: una Renault Twingo grigia. Il malfattore, compreso di essere finito nel mirino, ha provato a fuggire ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dal personale “The Guardian”, che fra l’altro aveva già sollecitato l’intervento della Polizia. E proprio i poliziotti hanno arrestato l’uomo, accusato adesso di furto aggravato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA