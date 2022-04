Taormina, gruppo di ciclisti travolto in curva da un'auto: un ferito grave

Un incidente ha coinvolto alcuni ciclisti sul curvone soprelevato della strada che collega il centro storico di Taormina con il casello dell’A18 di Spisone. Chiusa al momento al traffico la via Mario e Nicolò Garipoli. Uno dei ciclisti ha riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di cilcisti formato da circa una 20 di appassionati sarebbe stato travolto in curva mentre era in salita in direzione del centro di Taormina da un'auto che invece procedeva verso valle. Al momento sarebbero sette le persone coinvolte e tra queste un quarantenne di Messina che è stato trasferito d’urgenza al policlinico della città dello Stretto.

Sono intervenute due ambulanze, pattuglie dei Carabinieri e della Polizia ed anche i vigili del fuoco. I rilievi sono al vaglio della Polizia municipale.

