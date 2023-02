Taormina, nella struttura di assistenza 17 degente in più rispetto all'autorizzazione: denunciati i titolari

La struttura struttura socio assistenziale per anziani e disabili ospitava 17 persone in più rispetto a quanto autorizzato. I carabinieri della Compagnia di Taormina, del N.A.S. di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno effettuato un controllo in una struttura della riviera denunciando i due amministratori della società che la gestisce. Il Nas ha precisato che i controlli non hanno rilevato irregolarità sulla posizione lavorativa dei dipendenti.

