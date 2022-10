Taormina, nelle RSA 36 lavoratori in nero su 40: cinque arresti della GdF

Arresti domiciliari per cinque persone e obbligo di presentazione per altre due. E’ questa l’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Messina ed eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale della città dello Stretto che ha anche disposto il sequestro di beni per un valore di quasi 200 mila euro e messo sotto “controllo giudiziario” due società. Le accuse, a vario titolo sono di associazione per delinquere, estorsione e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato).

L’inchiesta delle fiamme gialle di Taormina che si è sviluppata durante il periodo della pandemia ha permesso di far emergere il lavoro sommerso in una RSA della provincia, riscontrando come il titolare si fosse avvalso, per l’assistenza degli anziani ricoverati, tra il 2016 al 2020, di 36 lavoratori “in nero”, a fronte di una forza lavoro complessiva impiegata di 40 dipendenti. Di qui le indagini, coordinate dalla Procura di Messina, con complesse ricostruzioni documentali, intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, dalle quali emergeva come il dominus della struttura residenziale, al fine di ottenere indebiti risparmi in termini di versamento di contributi ed oneri previdenziali, avesse abusivamente impiegato, completamente o parzialmente, i lavoratori, senza effettuare la prescritta comunicazione al Centro per l’Impiego. Le indagini hanno anche appurato come il titolare delle strutture assistenziali giungesse, addirittura, ad impedire la fruizione di qualsiasi forma di riposo o ristoro durante l’orario di lavoro arrivando persino a vietare lo scambio reciproco dei numeri di telefono. I lavoratori inoltre effettuavano il turno notturno, di dodici ore, durante il quale, oltre ad accudire gli anziani, avrebbero anche dovuto svolgere altre incombenze, quali il lavaggio e la stiratura delle telerie. Inoltre mentre secondo il contratto nazionale gli addetti alle Rsa guadagnano da un minimo di 1.184 euro a un massimo di 1.426,41, per un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali, i lavoratori della RSA oggetto della indagine guadagnavano solo 700 euro indipendentemente dalle mansioni svolte e dalle ore lavorate (in media 45 ore settimanali). Le indagini hanno anche documentato come, al fine di giungere contabilmente all’importo di 700 euro, il gruppo tra imprenditori e consulenti oggi arrestato avesse predisposto prospetti paga che per un verso, ma solo formalmente, certificavano l’esecuzione di prestazioni lavorative in linea con la tipologia di contratti di lavoro stipulati con i dipendenti, attestanti la corresponsione di tutte le categorie di indennità spettanti, al solo scopo di dare una parvenza di legalità in termini di diritti sindacali concessi e, così, evitare eventuali successivi controlli d’altro canto, invece, riportassero anche l’inserimento, tra le voci stipendiali, di giorni e/o ore di assenza dal lavoro che, di fatto, non risultavano fruite dai dipendenti, talché si determinava una significativa riduzione delle spettanze stipendiali, in palmare danno dei medesimi lavoratori. Ma v’è di più. Tale illecito meccanismo era imposto sin dalla prima fase del colloquio per l’assunzione. La Procura ha inoltre disposto il controllo giudiziario delle RSA sotto inchiesta nominando un Amministratore giudiziario che affiancherà gli imprenditori nella gestione dell’Azienda e autorizzerà lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, al fine di impedire il reiterarsi di situazioni di grave sfruttamento del lavoro.

