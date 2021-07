Taormina, consegnati due treni Pop

"Il Governo Musumeci continua, senza sosta, a migliorare la mobilità in Sicilia. Lo abbiamo fatto con il trasporto su gomma e lo stiamo facendo con quello su ferro". Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Marco Falcone, alla cerimonia di consegna di 2 nuovi treni pop avvenuta oggi alla stazione di Taormina-Giardini Naxos. "Stiamo imprimendo - ha aggiunto - un forte miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi di percorrenza su ferrovia, che sino a qualche tempo fa venivano considerati un sistema secondario, residuale. Oggi, con i treni pop già acquistati, che sono 21, e con altri 20 bimodali elettrici e a diesel che ne arriveranno il prossimo anno, la svolta è tangibile. Stiamo ottimizzando l’offerta ferroviaria e turistica in Sicilia con un lavoro straordinario, in questo caso in sinergia con Trenitalia, che credo sia sotto gli occhi di tutti".

"Per rafforzare la mobilità regionale sui binari - ha concluso Falcone - così come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da questo governo regionale e Trenitalia, da qui a prossimi anni saranno in totale 43 i nuovi treni in circolazione nella nostra isola. Con i treni pop ma anche con il Taormina link e Taormina line ora si può comodamente arrivare da Fontanarossa alla Stazione di Taormina-Giardini e da lì raggiungere subito con un bus il centro storico. E’ uno sforzo tangibile ed è soprattutto un impegno concreto per armonizzare le esigenze del turista e del viaggiatore, al contempo esaltando le bellezze territoriali, culturali e paesaggistiche della nostra Sicilia".

