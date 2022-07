Tartaruga di specie protetta sequestrata al porto di Palermo

I funzionari dell’Agenzia delle dogane di Palermo e i militari della Guardia di finanza, nel corso dei controlli svolti nell’area extra Schengen durante lo sbarco dei mezzi e dei passeggeri dalla motonave proveniente da Tunisi, hanno sequestrato un esemplare di tartaruga della specie "Testudo graeca", introdotto nel territorio dello Stato in violazione della normativa a tutela della flora e della fauna a rischio di estinzione.

L’operazione che, in attuazione della Convenzione Cites si inserisce nell’ambito delle azioni di contrasto ai traffici illeciti di specie animali e vegetali in via di estinzione, ha consentito l’affidamento della testuggine alle cure della Riserva naturale di Bosco Ficuzza (Pa) e la denuncia del responsabile. (ANSA).



