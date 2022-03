Temperature in rialzo da domani, ma da giovedì meteo in peggioramento

Ancora una settimana di tempo instabile. Per ilmeteo.it, nei prossimi giorni, "sperimenteremo il lato più pazzo di queste settimane di transizione tra una stagione e l'altra, ovvero quello caratterizzato dal rapido passaggio di condizioni". Dopo il weekend "invernale" da lunedì le temperature dovrebbero risalire ma in molte zone il cielo potrebbe reste coperto. Fino a mercoledì giovedì le temperature dovrebbero essere in deciso rialzo oltre la media climatica, con punte anche di 18 gradi, a causa dell'anticiclone. A metà settimana ancora un cambiamento: da giovedì torna la pioggia in molte zone del Centro-Sud, per l'arrivo d un vortice ciclonico, con il rischio di piogge e temporali soprattutto sull'area tirrenica. E per il prossimo fine settimana si profila ancora un abbassamento della temperatura. Per la primavera c'è ancora tempo.

